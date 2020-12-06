Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor - Son Dakika

Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor
06.12.2020 16:03
Son dakika haberine göre Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler hakkında polis ekipleri cezai işlem uyguluyor.
Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler hakkında polis ekipleri cezai işlem uyguluyor.
Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kent merkezinde gezen kişilere yönelik polis ekipleri denetimleri artırdı. Kısıtlamalara uymayarak dışarıya çıkan kişileri polis ekipleri yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı. Cezai işlem uygulanan kişiler yeniden evlerine gönderilerek gezmelerine müsaade edilmedi. - ADIYAMAN
Son Dakika Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Vinç operatörü, 50 metre yükseklikte namaz kıldı Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi