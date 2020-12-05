Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

İZMİR'de 1-4 Aralık günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları ihlal eden iş yeri sahipleri ile vatandaşlara toplam 4 milyon 200 bin 382 lira ceza uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-4 Aralık günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde geniş çaplı denetim yaptı. Denetimde 4 adli, 1397 idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 milyon 200 bin 382 lira para cezası uygulandı.