Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası

05.12.2020 13:32
Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası, System.String[]

Son dakika habere göre İZMİR'de 1-4 Aralık günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları ihlal eden iş yeri sahipleri ile vatandaşlara toplam 4 milyon 200 bin 382 lira ceza uygulandı.

İZMİR'de 1-4 Aralık günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları ihlal eden iş yeri sahipleri ile vatandaşlara toplam 4 milyon 200 bin 382 lira ceza uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-4 Aralık günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde geniş çaplı denetim yaptı. Denetimde 4 adli, 1397 idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 milyon 200 bin 382 lira para cezası uygulandı.


Para Cezası, Koronavirüs, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı         
13:20
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu         
12:19
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü         
11:28
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada         
10:47
CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı         
10:06
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Kısıtlamayı ihlal eden arkadaşının ceza yemesini izleyen genci, ekipler sokak başında kıskıvrak yakaladı Kısıtlamayı ihlal eden arkadaşının ceza yemesini izleyen genci, ekipler sokak başında kıskıvrak yakaladı         
09:26
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 13:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei