Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı

25.12.2020 07:04
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı ESKİŞEHİR'den Bursa'ya VIP araçla gelen 3 arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde 150 kilometre sonra kontrol noktasında polise yakalandı.

Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir- Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
ESKİŞEHİR'den Bursa'ya VIP araçla gelen 3 arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde 150 kilometre sonra kontrol noktasında polise yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişinin, uyuşturucu içmek için VIP araçla gezdiği öğrenilirken toplam 20 bin TL ceza kesildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirilmesi üzerine şüpheliler, gözaltına alındı.
Olay, saat 04.00'te merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Eskişehir'den Bursa'ya 26 GG 139 plakalı VIP araçla gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü K.T. ve 2 arkadaşı, Bursa-Ankara yolu Duaçınarı mevkiinde kontrol noktasında durduruldu. Polis ekipleri, sürücü K.T.?den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen K.T. ile 2 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, şüpheliler üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin VIP araçla uyuşturucu içmek için gezdiği öğrenildi. Sürücü K.T. ile birlikte otomobilde bulunan A.C. ve Y.R.?ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 20 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.

Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı

Türk Lirası, Uyuşturucu, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika


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