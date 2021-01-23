Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim - Son Dakika

Son dakika haber: Kısıtlamayı ihlal edip, polislere sinirlenen sürücü: Yaz kardeşim
23.01.2021 23:18
Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, il dışından geldiğini söyleyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, il dışından geldiğini söyleyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Duruma sinirlenen sürücü, otomobilinden inip "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi.
Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karasu Plaj Caddesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada 06 EF 6255 plakalı otomobil ekiplerce durduruldu. Otomobil sürücüsü il dışından geldiğini söylese de polis, mazeretini kabul etmedi. Sinirlenen sürücü otomobilinden inerek, "Yaz kardeşim" diyerek kimliğini polislere verdi. Polis ekipleri sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle ceza kesti.
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