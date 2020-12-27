Son dakika haber... Kısıtlamayı ihlal edip sokakta kavga eden kişilere para cezası uygulandı - Son Dakika

Ekipler, izin belgeleri olmayan 3 kişiye 900'er liradan toplam 2 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.

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ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir