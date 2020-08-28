Son dakika haber | Kışlık yakacak ihtiyacı için selin Karadeniz'e sürüklediği odunları topluyorlar - Son Dakika

Son dakika haber | Kışlık yakacak ihtiyacı için selin Karadeniz'e sürüklediği odunları topluyorlar

Bir son dakika haberine göre Giresun'da yaşanan sel ve taşkınlarla denize sürüklenen odun parçaları vatandaşlar tarafından kışlık yakacak ihtiyacı için toplanıyor.

Son dakika haber | Kışlık yakacak ihtiyacı için selin Karadeniz'e sürüklediği odunları topluyorlar, System.String[]

Giresun'da yaşanan sel ve taşkınlarla denize sürüklenen odun parçaları vatandaşlar tarafından kışlık yakacak ihtiyacı için toplanıyor.

İl genelinde etkili olan sağanaklarla taşan dereler beraberinde vadilerden kütük ve odun parçalarını da denize sürükledi. Özellikle Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nın sürüklediği odun parçaları Tirebolu ve Espiye sahillerinde kıyıya vurdu.

Her iki ilçede de vatandaşlar kışlık yakacak ihtiyacı için deniz kenarında küçük odun parçalarını su içinden ve karadan toplayarak istifledi. Vatandaşlar büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi.

İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlerine taşındı.

Espiye ilçesinde sahilden odun toplayan Fatih Erdoğan, AA muhabirine, selde kaybolan ve yaşamını yitirenler olması nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Sel sonrası sahile çok sayıda odun biriktiğini anlatan Erdoğan, "Biz de odunları alıyoruz, bir yandan sahilde temizlik oluyor, bir yandan da kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Biz almazsak bu odunlar çöp olacak, belediye gelecek, alacak bir yere atacak. En azından kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

Tirebolu ilçesinde deniz kenarında odun toplayan Yavuz Tuncel ise şehitlere ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Sel ile beraber derelerden tüp, ayakkabı, odun gibi birçok malzemenin denize sürüklendiğini aktaran Tuncel, "Biz de burada toplayıp kışlık odunlarımızı alıyoruz. Bir haftadan beri burada odun topluyorum. Birçok kişi sahilde odunları topluyor. Hemen hemen kışlık odun ihtiyacımızı karşılayacak. Toplamasak burada duracaktı zaten. İstif edip eve götürüyoruz, yakıyoruz." diye konuştu.

Tuncel, afet nedeniyle üzgün olduklarını vurgulayarak, bu şekilde bir doğal afete hiçbir zaman şahit olmadığını kaydetti.

Aynı yerde odun toplayan Kerim Kuzu da İstanbul'dan memleketi Giresun'a bir süre önce geldiğini belirterek, "Sel oldu, Giresun büyük bir afet yaşadı. Sahilde odun topluyoruz, biz kışın İstanbul'da kaldığımız için bu odunları günübirlik kullanacağız." diye konuştu.

Tirebolu, Giresun, Espiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kışlık yakacak ihtiyacı için selin Karadeniz'e sürüklediği odunları topluyorlar - Son Dakika


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