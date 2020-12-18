Son dakika haber! Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Teklif TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Teklif TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

18.12.2020 16:41
Son dakika haber! Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Teklif TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor, System.String[]

Son dakika haber... CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifinde Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaratacak, Anayasa'ya aykırı, toplumdaki sivil örgütlenmeyi etkileyecek ve kötüye kullanılması mümkün olabilecek hükümler olduğunu...

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifinde Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaratacak, Anayasa'ya aykırı, toplumdaki sivil örgütlenmeyi etkileyecek ve kötüye kullanılması mümkün olabilecek hükümler olduğunu öne sürdü.

TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri teklifin tümü üzerinde söz alarak görüşlerini ifade etti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, adalet vurgusu yaparak "Adalet bir ülkede güven kaybediyorsa, çöküyorsa o ülkede kargaşayı nasıl engelleriz? Teröre karşı kolluk güçlerimizin amansız mücadele vermesi ama yanında da adalet ve hukukun yerli yerinde yeniden ihya edilmesi, hukuk mekanizmalarının işletilmesi ve adaletin tesisi, terörün de sonunu getirecek en önemli şeylerden birisidir." dedi.

"Şu dernekleri kapatıyoruz." denildiği zaman sivil toplumun çok ciddi rahatsızlığa uğrayacağını belirten Subaşı, buna karar verecek mekanizmaların adaletine, eşit davranacağına güvenilmedikten sonra toplumda çok ciddi kargaşalar olacağını savundu. Subaşı, "Adaletin, hukukun ve demokrasinin yaşadığı ülkelerde terör giderek yok olmuştur ama adaleti tesis edemeyen, demokrasinin hakim olmadığı, eşitliğin olmadığı ülkelerde de ne kargaşa ne anarşi ne de terör bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise yine bir "torba kanun teklifiyle" karşı karşıya olduklarını dile getirerek böyle bir kanunun bu kadar kısa sürede komisyonun önüne gelmesinin doğru olmadığını savundu.

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 2019 yılının ekim ayında yaptığı eleştiriler üzerine kanun teklifinin getirilmesinin bir yıldır beklediğini dile getiren Antmen, "Bu kanunun getirilmesi neden bir yıl geciktirildi? Bir yıl boyunca bu kanun defalarca getirilmesi gerekirken biz bu kanunu ancak şimdi, bütçe görüşmelerinin son gününe sıkıştırılmış bir şekilde inceleyeceğiz." diye konuştu.

Kanun teklifinin sadece kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin olmadığına, pek çok kanunda değişiklik yaptığına işaret eden Antmen, "Kanunun içinde Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaratacak, Anayasa'ya aykırı, toplumdaki sivil örgütlenmeyi etkileyecek ve kötüye kullanılması mümkün olabilecek hükümler de var." dedi.

Kanun teklifinin, FATF'ın 40 tane tavsiye kararından yedi nolu tavsiye kararını kısmen de olsa karşılamaya çalıştığını belirten Antmen, FATF'nin Türkiye'yi gri listeye almamak için uyardığı tek tavsiye kararının yedi nolu karar olmadığını, 12 nolu tavsiye kararının da bulunduğunu ve Türkiye'nin gri listeye dahil edilme riski altında olduğunu söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise teklifle Türkiye'nin gri listeye girmesinin engelleneceğinden şüphe duyduğunu, şekli değişikliklerin FATF'ın Türkiye'ye bakışını değiştirmeyeceği kanaatinde olduğunu söyledi. Muhalif derneklerin kapatılmasına yönelik kaygılar bulunduğunu dile getiren Tiryaki, bu kaygıların temelsiz olmadığını savundu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Mersin, Sivil, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Teklif TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika


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