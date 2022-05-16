Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı

16.05.2022 10:14

Son dakika haberine göre Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı Arkadaşlarıyla birlikte Osmaniye'den Adana'ya bara eğlenmeye gelen bir kişi kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayınca, içeri girmek için para verdi ancak yine giremeyince çıkan tartışmada öldürdü.

Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı

ADANA - Arkadaşlarıyla birlikte Osmaniye'den Adana'ya bara eğlenmeye gelen bir kişi kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayınca, içeri girmek için para verdi ancak yine giremeyince çıkan tartışmada öldürdü. Genci öldürdükleri ileri sürülen iki kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Mayıs saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'den Adana'ya gelen Mehmet Yıldız (21), M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. İddiaya göre, M.E. ile ağabeyi Mustafa E. ve 2 kız arkadaşıyla gece kulübüne girdi ancak Yıldız, kız arkadaşı olmadığı için giremedi. Bunun üzerine M.E., "Seni de içeri aldıracağız ama biraz para vermen gerekiyor" diyerek Yıldız'ın 130 lirasını aldı. Arkadaşlarından bir daha haber alamayan Yıldız, saatlerce dışarıda bekledi.

Bir süre eğlendikten sonra gece kulübünden çıkan M.E. ile Mustafa E. kardeşler, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada yanlarına gelen Mehmet Yıldız, "Beni neden burada bıraktınız?" deyince arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, M.E. cebindeki bıçağı çıkarıp Yıldız vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçağı çalıların arasına atan M.E. ile ağabeyi Mustafa E. kaçmaya başladı. Çevredekiler iki kardeşi yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Yıldız, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yıldız, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, ağabeyi Mustafa E. ise Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. M.E.'nin ifadesinde, Yıldız'ı kendilerine küfrettiği ve darp ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile ağabeyi Mustafa E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı
Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı
Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı
Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı

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Mehmet Yıldız, Çukurova, Osmaniye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayan genç öldürüldü: İki kardeş tutuklandı - Son Dakika


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