Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti

17.10.2022 12:49

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde kız arkadaşıyla tartıştığı sırada yanına gelen 4 kişi tarafından darbedilen diş teknisyeni Selahattin Yekta'nın aldığı darbe sonucu sol gözü görme yetisini kaybetti. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Samsun'da kız arkadaşı ile birlikte sahilde tartışan diş teknisyeni Selahattin Yekta, yanına gelen ve tanımadığı 4 kişinin saldırısında darbedildi. Yekta yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden uzaklaştı. Gözüne darbe alan Yekta, ihabarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Özel hastaneden ayrılarak Ankara'ya giden Yekta, burada Hacettepe Hastanesi'nde tedavisine devam etti. Bir süre burada tedavi gören Yekta'nın aldığı darbe sonucu sol gözü görme yetisini kaybetti.

1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL, 2 FİRAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, kimliğini tespit ettiği Emirhan Uyal (20) ve F.Y.Y.'yi (18) yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Uyal tutuklandı, F.Y.Y. de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ekipler diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

"CİSİM GÖZÜMÜ PARÇALAMIŞ"

Yaşananları anlatan Selahattin Yekta, gözünü kaybetmesi sonucu diş teknisyenliği yapamaz hale geldiği için işsiz kaldığını söyledi. Olay sonucu gözünü kaybedince hayatının karardığını belirten Yekta, "Olay tesadüf gibi oldu. Kız arkadaşımla sahilde oturuyordum. Bir şekilde kendi aramızda münakaşamız oldu. Bunu da diğer arkadaşlar herhalde yanlış anladılar. Benim üzerime geldiler, 'Ne oluyor falan diye. Ben de, 'İşinize bakın' dedim ve direkt daldılar. Çok fazla bir şey gelişmedi. Sonra kız arkadaşım, 'Size ne, biz kendi aramızda tartışıyoruz' dese de, onlar vurmaya devam ettiler. Sonuç olarak gözümü kaybettim. Bana herhangi bir cisimle vurduklarını görmedim ama doktorlar sert bir cisim gözünü parçalamış, dediler. Ama tam olarak ne olduğu belli değil. Bu benim gözlüğüm de olabilir veya o şahısların ellerinde bir şey de olabilir. Bilemiyorum" dedi.

"KIZ ARKADAŞIM DA YUMRUK YEDİ"

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Yekta, "Emniyet bu konu üzerinde ciddi bir şekilde duruyor. Birkaç kişiyi almışlar. Ben ilk bana vuran kişiyi gördüm, diğerlerini de kız arkadaşım biliyor. Ben daha önce hiç sabıkası olmayan biriyim, kız arkadaşımı da neden döveyim ki? Ki zaten kız arkadaşım da araya girdi olay sırasında. Kendisi de 1-2 yumruk yedi. Ben diş teknisyeni bir vatandaşım. Bu olay benim hayatımı bitirdi. Ben daha ne diyeyim ki?" diye konuştu.

YORUMLAR
500
İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler Gence'de anıldı İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler Gence'de anıldı Elazığ haber | Maden şehitleri için otobüs terminalinde lokma dağıtıldı Elazığ haber | Maden şehitleri için otobüs terminalinde lokma dağıtıldı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement