Son dakika haber... Kız kaçırma davasında çıkan taraflar birbirine girdi
Son dakika haberlerine göre ERZURUM adliyesinde kız kaçırma davasına katılan aileler duruşma sonunda birbirine girdi.
ERZURUM adliyesinde kız kaçırma davasına katılan aileler duruşma sonunda birbirine girdi. Adliye önünde başka bir olay için tedbir olan polis, kavgacıları kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 16.00'da Erzurum Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Adliyede görülen kız kaçırma davasına katılan iki ailenin gençleri, duruşma bittikten sonra dışarı çıktı. Taraflar adliye önünde birbirlerine saldırdı. Levye ve yumruklarla kavgaya tutuşan taraflara başka bir cinayet olayının taraflarının adliyeye getirilişi için güvenlik tedbiri alan polisler müdahale etti. Kavgacı taraflara ayıran polis, tek tek gözaltına aldı. Kavgada kullanılan levyeyi alan polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırdıktan sora üst araması yaparak polis merkezlerine götürdü. Yaralanan bir kişi ise hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:54 Kaynak: DHA
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