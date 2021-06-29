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Son dakika haber... Kız Kardeşim Projesi'nde hibe desteği kazanan 30 girişimci kadın belli oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Kız Kardeşim Projesi'nde hibe desteği kazanan 30 girişimci kadın belli oldu

29.06.2021 12:22
Son dakika haber... Kız Kardeşim Projesi'nde hibe desteği kazanan 30 girişimci kadın belli oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kız Kardeşim Projesi kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı'nda 30 girişimci kadın hibe desteği kazandı.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı'nda 30 girişimci kadın hibe desteği kazandı.

Coca-Cola Türkiye'nin desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, kadınları desteklemeye devam ediyor. Proje ile kadınların gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları hedefleniyor.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında ikincisi hayata geçirilen "Hibe Programı" ile üretici, gıda ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.

"Kız Kardeşim Hibe Programı" ile 81 ilden gıda sektöründe faaliyette bulunan 30 girişimci kadın jüri tarafından belirlendi. Hibe Programı kapsamında, 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL'lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu.

İşletme sahibi girişimci kadınların desteklendiği program ile üretilen ürünlerin tanıtılması, görünürlüklerinin artırılması ve sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen ilk hibe programında 11 girişimci kadına hibe desteği sunulmuştu.

Girişimci kadınların başvuruları TOBB, Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Arya Women'ın yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

"2021 yıl sonuna kadar 250 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, girişimci kadınlara desteklerini sürdürmek ve salgının getirdiği yükü bir nebze de olsa azaltmak amacıyla hibe programının ikincisini bu yıl hayata geçirdiklerini belirtti.

Karaca, şunları kaydetti:

"2015 yılında küçük adımlarla başladığımız projemiz, bugün koşar adımlarla daha çok kadının hayatına dokunur hale geldi. Kız kardeşlerimizden aldığımız bu güç ve proje paydaşlarımızın desteği ile 2021 yılına çok hızlı başladık. Yeni iş birlikleri ile Kız Kardeşim Projesi'ni geliştirmeye, erişimini güçlendirmeye çalışıyoruz. Projemizle bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yıl sonuna kadar 250 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programları ile girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise hibe programından yararlanmaya hak kazanan girişimci kadınlara, girişimcilik serüvenlerinde başarılar diledi.

Hazır, Habitat Derneği olarak uzun yıllardır dijitalleşmeye çok önem verdiklerini aktararak, "Salgın ile online faaliyetlere hızla adapte olduk ve bu alanda gelişmeye devam ediyoruz. Her zaman birlikte çalışmaktan büyük zevk ve mutluluk duyduğumuz ortaklarımızla güçlü işler yapmayı sürdürüyoruz. Salgın dönemi başta olmak üzere her zaman gösterdikleri olağanüstü çabaları için gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu hibenin özellikle salgın döneminin, girişimci kadınlar üzerinde yaratmış olduğu ekonomik sorunları bir nebze de olsa azaltabilmesi en büyük umudumuz." ifadelerini kullandı.

Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı kapsamında jüri özel ödülünü Hülya Elibol alırken, diğer hibe desteği kazananlar şöyle:

"Aslı Kaya, Ayşe Çakır Yazgel, Derya Kübra Er, Ece Çiftçi, Elmas Taşpınar, Emine Çap, Esra Çakır, Hatice Dikyol, Hatice Kudal, Hatun Demiray, Hüsniye Pekmez, Leman Ceyhan, Melike Çaça, Meryem Koçoğlu, Mevlude Tülek, Miray Yerliyurt, Naime Yiğit, Nefise Değirmenci, Nermin Özcan, Nilüfer Kart, Nuray Polat, Nuray Üstünel, Öznur Şahin, Saniye Gümüşçıbık, Seher Önel, Sennur Çetin, Suzan Soygür, Tuğçe Arca, Yıldız Gündüz."

Habitat Derneği, Türk Lirası, Coca Cola, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kız Kardeşim Projesi'nde hibe desteği kazanan 30 girişimci kadın belli oldu - Son Dakika


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