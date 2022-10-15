Son dakika haber | Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

15.10.2022 00:57
Son dakika haber | Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

Son dakika haberleri: Antalya'da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Antalya'da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç., tartıştığı H.B.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen B.Ç.'nin babası İbrahim Halil Ç.'de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu. İbrahim Halil Ç.'de elinde aldığı bıçakla A.P., ve C.A., isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciler çevre hastanelere sevk edildi. 3 öğrenciyi yaralayan B.Ç., ve babası Hail İbrahim Ç., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kız öğrencilerin kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı - Son Dakika

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