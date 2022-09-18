Son dakika haber: Kızı ve damadını öldürenler akrabalarıyla duruşmada yüz yüze gelecek

BEYOĞLU ve Fatih'te otel sahibi Esra Yıldız'ı Avcılar'daki evinde, eşi Nuri Yıldız'ı Beylikdüzü'nde öldürdüğü iddiası ile haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile dava açılan Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) pazartesi günü yargılanmaya başlayacak. Kızı ve damadı öldürülen Yasemen Dalkılıç, iki cenazeye de katılan sanıkların hak ettikleri cezayı almasını beklediğini anlattı.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobil yanmaya başlarken sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri koltukta kan izleri tespit etti. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın Avcılar'daki evine giderken eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Akıbetinden haber alınamayan Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Şüphelilerin Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 50 gün süren çalışma sonunda yüzlerce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Polis, görüntülerde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıklarını tespit etti. Nuri Yıldız'ın ise, Beyoğlu 'ndaki otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi. Soruşturma dosyasında Nuri Yıldız'ın otomobili Bahçelievler Köroğlu Sokak'ta görüntülenirken, aracın ön camının çatlak olduğu tespit edildi. Nuri Yıldız'ın Beylikdüzü'nde cesedinin bulunduğu bölgede cinayette kullanılan 9 milimetre çapında tabanca da bulundu. Polis, Bahçelievler ve Esenler 'deki iki adreste öldürülen çiftin yakını 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı otelci çift cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri olan 3 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı. Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve pazartesi günü başlayacak davada sanıklar, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Mala zarar verme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanacak.

ANNESİ: BUNA DAYANMAMIZ ÇOK ZOR OLACAKKızı ve damadını öldürenlerin yargılanarak hak ettikleri cezayı almasını beklediğini belirten Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Bizim için çok zor bir süreç başlıyor. Pazartesi günü ilk defa sanıklarla karşı karşıya geleceğiz. Tabii ki buna dayanmamız çok zor olacak. Benim evladımı planlayarak hunharca öldürdüler. Bütün ailesi bunun bilincindelerdi ve biliyorlardı. Ben sonuna kadar önce Allahıma, sonra adalete güveniyorum. Son anıma kadar yavrumun hakkının peşinde olacağım" dedi.Anne Dalkılıç, bir anne olarak adaletin yerini bulması için elinden geleni yapmaya çalışacağını ifade ederken şöyle devam etti:

"İKİ CENAZEYE DE GELMİŞLER""Öldürülenler hepimizin evlatları. Hep beraber olalım; Ne olur buna bir son diyelim. Maalesef kızımın cenazesine gelip, yanımızda oldular. Damadımın cenazesine de gitmişler. Böyle bir şey görülmez, yaşanmaz. Bu insanlık değil; vahşet. Adaletimize güveniyorum ve adalet istiyorum. Asla bu katiller gün yüzü görmesin. Çünkü benim yavrum gün yüzü görmüyor. Ben toprağa, kara taşa sarılıyorum. Ben yavruma sarılamıyorum. Onlar evlatlarını en iyi şekilde görüyorlar. Kurban olduğum. Allahım'dan tek istediğim onlar adaleti bulacak"