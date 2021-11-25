Üye Girişi
KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR - Son Dakika

KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

25.11.2021 16:07

SAMSUN'da, 1 yıl önce koronavirüsten ölen hemşire Meral Arbağ'ın (42) annesi Şaziye Taş (64) da koronavirüsü yenmek için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

SAMSUN'da, 1 yıl önce koronavirüsten ölen hemşire Meral Arbağ'ın (42) annesi Şaziye Taş (64) da koronavirüsü yenmek için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şaziye Taş'ın eşi Burhan Taş (68) ise kızının cenazesinde "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyerek gözyaşı dökmüş, geçen hafta koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti. Kızının cenazesinde "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan ile anne Şaziye Taş da geçen hafta koronavirüse yakalandı. 2 doz aşı olduğu belirtilen Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım'da yaşamını yitirdi. Cenaze namazının ardından Taş, asri mezarlıkta, kızının mezarının yanında toprağa verildi. Eşi gibi 2 doz aşı olan Şaziye Taş da Bafra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor.

'İNŞALLAH ALLAH, ANNEMİ BİZE BAĞIŞLAR'

Ablası ve babasını koronavirüsten kaybeden Mustafa Taş yaşadıklarını anlattı. Taş, "Ablam hemşireydi. Geçtiğimiz yıl koronaya yakalandı. Ardından tedaviye başladı. 5 gün boyunca gayet iyiydi. 5'inci günde çok rahatsızlandı. Ardından doktorumuz Recep Bülbül yatışını yaptı ve yakından ilgilendi. O dönem çok zorlu bir süreç geçirdik. Sonrasında maalesef ablamı kaybettik. Babam ise buna çok üzüldü. O acılı yüreğiyle 'kızım ben de geliyorum' dedi. Ablamın ölümünden 11 ay sonra babam da aynı illetten vefat etti. Ablamın vefat ettiği dönemde aşı yoktu fakat babam iki doz aşı olmuştu. Burada şunu ifade etmek isterim ki babamın KOAH ve meslek hastalığı vardı. Bundan dolayı ciğerlerinde problemi vardı. Çok acılıyız" dedi.

'EŞİM VE BEN AŞI SAYESİNDE KORUNUYORUZ'

Toplum olarak hastalığa dikkat edilmediğini dile getiren Taş, "Tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, maalesef ki bu hastalığa çok dikkat etmiyoruz. Bu hastalığı normal bir grip gibi görmeye başladık. Sadece bu acıyı yaşadığımızda anlayabiliyoruz. Ben ve ailem, yine babam ve annem aşımızı olduk. Bu bir tedbirdir, herkeste aynı durumu göstermeyebilir. Her şeye rağmen bizim aşımızı olmamız gerekiyor. Sosyal ilişkilerimizde biraz mesafeli olalım. Kucaklaşacağımız zamanlarda mutlaka gelecektir. Annem de şu an koronavirüsten dolayı tedavi görüyor. Değerleri normal ama babamın vefatı dolayısıyla yıkılmış durumda. İnşallah şifa bulur ve Allah onu bize bağışlar. Benim çocuğum kreşte virüse yakalandı. Eşim ve ben aşımızı olmuştuk. Ona 14 gün boyunca eşim baktı. Sadece baş ağrısı yaşadı. Bu kadar rahat geçirmesini aşıya bağlıyoruz. Ben de mesleğim itibariye çok insanla muhatap oluyorum, fakat virüsten etkilenmiyorum. Bunu da yine aşıya bağlıyorum" diye konuştu.

BAŞHEKİM DOMAÇ: GENEL DURUMU İYİ

Mustafa Taş'ın annesi Sariye Taş'ın durumu ile ilgili bilgi veren Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Hastamız şu anda Covid-19 servisinde yatıyor. Genel durumu iyi. Tedavi süreci devam ediyor ve herhangi bir problem görünmüyor. Covid-19 sürecinde sıkıntılı günler yaşadık. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi aşılarımızı düzenli olarak yaptırmamız, hatta hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor. Şu an hastanemizde yatan hastalarımızın geneli aşısız hastalardan oluşuyor. Bu nedenle aşı çok önemli. Hastanemize gelen hastaları değerlendirdiğimizde aşılı hastaların bu süreci daha rahat geçirdiğini ve hastaneye yatış durumlarının olmadığı gözlemliyoruz. Bu nedenle hem aşılarımızı hem de hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım" şeklinde konuştu.

KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Recep Bülbül, Koronavirüs, Mustafa Taş, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 16:28 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 16:11 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı 15:43 Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
16:27 Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti
16:19 ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor Van sınır kapısında indirim yoğunluğu yaşanıyor         
16:29
''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı ''Kilo vermelisin'' diyen doktora şizofren hastası kadından bıçaklı saldırı         
16:20
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: KIZI VE EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KADIN, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement