Son dakika haber | Kızılay'dan Muğla'daki orman yangınına yardım eli - Son Dakika
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Son dakika haber | Kızılay'dan Muğla'daki orman yangınına yardım eli

14.07.2022 15:15
Son dakika haber | Kızılay'dan Muğla'daki orman yangınına yardım eli

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının ilk anlarından bu yana Bölge Afet Müdahale Merkezi ve bölgedeki Kızılay şubelerinden afet uzmanı ve gönüllüleriyle bölgede yardım çalışmaları yürüten Kızılay, yangın söndürme ekiplerine verdiği desteği sürdürüyor.

Ankara Afet Müdahale Merkezi, İzmir Afet Müdahale Merkezi, Muğla, Marmaris, Menteşe şubesi ile Kızılay Lojistik Grubundan afet müdahale araçları ve uzman personel ile gönüllüleri afet bölgesine sevk eden Kızılay'ın sahadaki çalışmaları sürüyor.

Afet uzmanları ve gönüllüleriyle bölgede 10 bin 54 kişilik sıcak yemek, çorba, kumanya, ekmek, ikram malzemesi, içecek ve su desteğinde bulunan Kızılay ekipleri, sabit noktalara gelemeyen çalışanlara da mobil ekipleriyle gıda malzemeleri ulaştırıyor. Türkiye Afet Müdahale Planlamasına göre afetlerde beslenme hizmetlerinin sorumlusu olan Kızılay, profesyonel ekipleri ve gönüllü kadrosuyla sabah ve akşam olmak üzere 5 bin 500 kişilik yemek çıkartıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kızılay, Ankara, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kızılay'dan Muğla'daki orman yangınına yardım eli - Son Dakika

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