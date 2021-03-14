Son dakika haber... Kızılay'ın Suriye insani yardım operasyonunda on yıl geride kaldı - Son Dakika

Kızılay'ın Suriye'de insani yardım operasyonunda 10 yıl geride kaldı.

10 yıl önce 15 Mart 2011'de Suriye'de başlayan çatışmalar sonucu yaklaşık 600 bin hayat yok olurken, dünyanın çok fazla ilgisini çekmeyen bu insanlık dramı 5.6 milyon insanın doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalmasına neden oldu. Bu insanların 3.6 milyonu Türkiye'de bulunurken, ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan 11.5 milyondan fazla insanın büyük bir bölümü ise kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda veya insani yardım kuruluşlarının kurduğu kamplarda yaşamak zorunda kaldı. 5.9 milyon insan barınma yardımına muhtaç iken, kamplarda yaşayanların yüzde 80'ini ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. Ülkedeki çocukların yüzde 60'ı açlık riskiyle karşı karşıya kalırken, 5 milyon çocuk ve anneleri için acil hayat kurtaran beslenme ihtiyacı bulunuyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyeli savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten Kızılay ise, şu an 5 ilde toplam 7 konaklama tesisinde hizmet veriyor. Bu tesislerde yaklaşık 60 bin kişi misafir ediliyor. Kamplarda yaşayanlara da içerisinde gıda, giyim, hijyen, eğitim malzemesi bulunan 300 milyon TL değerinde yaklaşık 18 milyon parça insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Türkiye-Suriye sınırında bulunan 14 sınır kapısı aracılığıyla yardım malzemeleri sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Dağıtımlarla çeşitli ihtiyaç malzemelerini Suriye içindeki kamp ve yetimhanelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, milyonlarca insanın yarasına merhem oldu. Yapılan işbirlikleri ve şartlı bağışlarla günümüze kadar yaklaşık 55 bin tır yardım malzemesi Suriye içine ulaştırıldı. Sevk edilen yardım malzemeleriyle 111 bin çadır, 8 milyon gıda kolisi, 116 milyon ekmek, 2.7 milyon hijyen seti, 2.5 milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ile battaniye dağıtımı yapıldı. Günlük 20 bin ekmek Kızılay fırınlarında üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Halep, Doğu Guta, Al Waer tahliyesi konusunda da aktif rol alan Kızılay, tahliyeleri gerçekleşen insanlara yardım için Suriye topraklarında lojistik depolar ve çadır kentler kurdu. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de düzenli destek sağlanıyor. İdlib bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yönelik 12 kamp ile 14 yetimhanede ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu bölgelerdeki yardımlarla 8 milyondan fazla insana destek olundu.

İhtiyaca göre yardımlar şekilleniyor

Kızılay, bölgede açmış olduğu su kuyuları, inşa etmiş olduğu su kuleleri vasıtasıyla ve sevkiyatlarla bölge halkının su ihtiyacını da karşılıyor. Bu kapsamda 38 milyon ton su ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Suriye genelinde açılan 9 Kızılay Sevgi Butik mağazasıyla giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay Sevgi Butik mağazalarında 4.8 milyon giyim malzemesi 1.1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Suriye'de bulunan hastanelere ilaç ve tıbbi malzemelerin sevkiyatını da yapan Kızılay, 2 bin 806 sağlık personeliyle hizmet verdiği 8 hastane, 40 sağlık merkezi ve 4 mobil klinikte tedavi hizmetlerine ulaşamayanlara destek oluyor. Yaklaşık 350 bin kişiye sağlık hizmeti verildi.

Kızılay Kart'la yüzler gülüyor

Ülkemizde geçici koruma altında yaşayan ve muhtaç olduğu belirlenen yabancılar, Avrupa Birliği fonlarının IFRC ortaklığında Kızılay Kart'a aktarılması yoluyla destekleniyor. Kızılay Kart sayesinde insan onuru korunuyor ve yardımı alan ya kirasını yatırıyor ya da ihtiyacına göre alışverişini yapıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 1.8 milyon kişiye Kızılay Kartları teslim edildi. Mülteci çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hayata geçirilen Şartlı Eğitim Yardımı projesiyle de yaklaşık 630 bin çocuğa destek olundu. Ayrıca Kızılay Kart bünyesinde meslek edindirme destekleri, Türkçe dil eğitimleri gibi projeler de yer alıyor.

Briket evler yuva oluyor

Savaş psikolojini üzerlerinden atabilmeleri ve yerleşik hayat yaşamaları için briket evler projesini başlatan Türkiye, İdlib bölgesinde ailelere teslimatları yapmaya başladı. Kızılay da İdlib'in Mashat Ruhin bölgesinde bin 228 adet briket evin ilk etapta 748 tanesi tamamlandı. Kalan 480 adet briket ev ise en kısa sürede tamamlanarak savaş mağduru ailelere sıcak yuva olacak.

Uyumun adresi Kızılay Toplum Merkezleri

Şehirlerdeki mültecilere destek olmak için IFRC işbirliği ile Toplum Merkezleri Projesi hayata geçirildi. Şanlıurfa, İstanbul (Anadolu-Avrupa), Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Mardin'de 16 Toplum Merkezi bulunuyor. Türkçe dil kurslarından atölye çalışmalarına, çocuklarını güvenle emanet edecekleri çocuk dostu alanlardan mesleki gelişim kurslarına, hukuki danışmanlık hizmetlerinden psikososyal destek hizmetlerine kadar neye ihtiyaç duyuluyorsa Kızılay Toplum Merkezleri buna yönelik bir çözüm üretiyor. Bölge halkının da yararlandığı bu merkezlerle 1.7 milyon kişiye ulaşıldı.

Farklı modellerle kayıpsız bir nesil hedefleniyor

Çocukların yaşadığı travmaları atlatabilmelerini sağlamak, uyum sorunlarını en aza indirmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Çocuk ve Genç Dostu Alanlar kuruldu. Çocukların güvenli, kapsayıcı, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde yer alabildiği bu alanlarda çeşitli modellerde eğitime destek, gönüllülük ve psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor. Bugün Çocuk Programları faaliyetleri 16 il 33 faaliyet noktasında yürütülürken, 2013'ten bu yana 640 binin üzerinde çocuğa da eğitim verildi. Ayrıca bu kapsamda 4 bini aşkın gönüllü yetiştiren Kızılay, çocuklar için 2.3 milyonu aşkın etkinlik düzenledi.

Aileler Kızılay'la birbirine kavuşuyor

Kızılay, asli görevlerinden biri olan aile bağlarının yeniden tesisi faaliyeti kapsamında diğer ulusal dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla göçmenlerden, sığınmacılardan ve mültecilerden tarafına iletilen kayıp araştırma, aile birleştirme ve aile mesajı iletimi takibini de yapıyor. 6 bini aşkın aile talepleriyle hizmet sürecine dahil edildi. Binlerce iyi haber iletilirken, sadece 2019 yılında 48 kişi ailelerine kavuşturuldu. - İSTANBUL