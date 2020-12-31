Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi - Son Dakika

Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi

31.12.2020 22:12
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi, System.String[]

Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi otizmli çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler vererek yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağladı.

Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi

ZONGULDAK - Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi otizmli çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler vererek yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağladı. Kızılay ilçe genelinde gece boyu 100'e yakın özel çocuğu ziyaret edip oyuncaklarını teslim edecek.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri 2021 yılına girmeye saatler kala daha önceden tespit ettikleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. Erkek çocuklara araba, zeka geliştirici oyun ce Türk Bayrağı, kız çocuklarına ise bebek, zeka geliştirici oyun ve Türk Bayrağı hediye eden Kızılay Başkanı Ciğer, özel çocukların yüzlerindeki gülümseme ve mutluluklarının her şeyin önünde geldiğini ifade etti. Birlikte hediye paketlerini açıp oyuncakları verdiği çocuklarla oyunlar oynayan Ciğer, Gece boyunca Kızılay ekipleri olarak 100 kadar özel çocuğu ailesi ile birlikte evlerinde ziyaret edeceklerini söyledi. Ciğer, amaçlarının özellikle pandemiden dolayı uzun süredir evlerinden çıkamayan özel çocukların yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Ciğer konuşmasında "2020 yılında pandemi nedeniyle dünyada ve ülkemizde büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar içerisinde bir nebzede olsa engelli ve otizmli çocuklarımızla yeni yıla daha mutlu ve huzurlu girmek istedik. Bu anlamda yılbaşı akşamı özel çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Onlara minik hediyeler verip yüzlerini güldürmek istedik. 2021 yılının öncelikle sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz. Bu anlamda bu akşam Simay ile birlikteyiz. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Özel çocuklarımız bizden daha çok mutluluğu hak ediyorlar. Bizlerde Kızılay olarak onlarla bu akşam birlikte olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Hem evlerinde hem de sokaklarda onlarla birlikte olmak bize ayrı bir huzur ve mutluluk verdi. Bizlere bu projede destek veren, özel çocuklarımızla birlikte olmamızı sağlayan tüm hayırseverlere ve özellikle Opel Aysa firmamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hediyelerini alan özel çocuklar büyük bir mutluluk yaşarken, Kızılay'a hediyelerinden dolayı teşekkür etti. Özel çocukların aileleri de Kızılay'ı böyle bir etkinlik yapmasından dolayı kutlayarak çocukları adına çok büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi
Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi

Türk Kızılayı, Kızılay, oyunlar, Kız, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Dünya onlar yüzünden evdeyken Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara döküldü Boş arazide cansız bedeni bulunan koca, imam nikahlı eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti         
20:59
Yılbaşında uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yılbaşında uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:30
Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı         
15:21
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 22:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay yeni yıla saatler kala özel çocukları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei