Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 2 maçını kaybettikten sonra 2 galibiyet alarak çıkışa geçen Kızılcabölükspor yarın evinde Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Kızılcabölük Semt Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Onur Bingöl düdük çalacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stada seyircisiz alınmayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren Gökberk, Şefik Can, Abdullah ve Furkan Şamil forma giyemeyecek. Ligde Kızılcabölükspor 6 puanla 8'inci sırada yer alırken, Ofspor 7 puanla 7'nci basamakta bulunuyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haber! Kızılcabölükspor'un rakibi Ofspor - Son Dakika Spor