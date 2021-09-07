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Son dakika haber: Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

07.09.2021 18:46
Son dakika haber: Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü, System.String[]

Son dakika haberler: Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanıklı davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanının suçlamaları hatırlatmasından sonra sanıkların savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık Emre Eker, olaydan üç gün önce sanık Rıza Doğan'ın daveti üzerine Açar'ın hayatını kaybettiği otele gittiğini söyledi.

Devre mülk satış elemanı olarak otelde çalışmaya başladığını belirten Eker, Doğan'ın akşam saatlerinde bir kadın personelin de kendilerine katılacağı bilgisini verdiğini aktardı.

Cumayı cumartesiye bağlayan gece Açar ile Rıza Doğan'ın bulundukları otel odasına geldiklerini anlatan Eker, bu esnada odada kendisinin yanı sıra Mehmet Doğan, Hüseyin Emre Gürgen ve Mustafa Emre Demiral'ın bulunduğunu ifade etti.

Gamze Açar ile tokalaştıklarını, daha sonra odadakilerin alkol almaya başladıklarını söyleyen Eker, 15 dakika sonra odasına geçtiğini, burada televizyon izlemeye başladığını, ardından uyuduğunu iddia etti.

Sabah uyandığında kahvaltıya indiğini belirten Eker, resepsiyon kısmında yoğunluk olduğunu gördüğünü, neler olduğunu sorduğunda "dün akşam gelen kızın 5. kattan düştüğü" haberini aldığını, bu gelişmeyi diğer arkadaşlarına ilettiğini bildirdi.

Ardından kahvaltıya geçtiğini söyleyen Eker, bir süre sonra sivil polislerce gözaltına alındığını ifade etti.

Gamze Açar'ın sağ elinde, kendisine ait DNA profillerinin bulunduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun bulunduğunun hatırlatılması üzerine sanık Eker, maktule ile tokalaştığını, DNA profillerinin bu şekilde geçmiş olabileceğini savundu.

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde neden bu şekilde beyanda bulunmadığı sorulan Eker, olayın sıcaklığıyla tokalaşma kısmını söylemeyi unuttuğunu öne sürdü.

"Sakın dokunma, numara yapıyor"

Tutuklu sanık Mehmet Doğan da olay günü saat 22.00 sıralarında Mustafa Emre Demiralp ve Hüseyin Emre Gürgen ile resepsiyonda karşılaştıklarını, ardından birlikte ağabeyi Rıza Doğan'ın odasına geçtiklerini söyledi.

Bir süre sonra Rıza Doğan ve Açar'ın odaya geldiklerini anlatan Mehmet Doğan, tanışma aşamasından sonra Açar ile diğer sanıkların alkol aldıklarını ancak kendisinin içmediğini belirtti.

Açar ile biraz sohbet ettikten sonra odadan ayrıldığını öne süren Mehmet Doğan, Gürgen ve Eker ile kaldığı odasına geçtiğini ifade etti.

Bir süre sonra Açar'ın sesini duyduğunu, bunun üzerine ağabeyi Rıza'nın odasına gittiğini, neden sesler geldiğini sorduğundan Gamze Açar'ın kendisinden uyuşturucu madde istediğini söylediğini iddia eden Mehmet Doğan, "Gamze Açar bu esnada ağladı, 'Neden beni anlamıyorsunuz, bağımlıyım.' dedi ve kendisini sırtüstü yere bıraktı. Elini kalbinin üstüne bıraktı, hırıltılar çıkarmaya başladı. Ben de bir şey olduğunu düşünerek eğildim ama ağabeyim beni geri çekerek, 'Sakın dokunma, numara yapıyor. Okan'ı çağır bu kızı aldığı yere götürsün.' dedi. Bunun üzerine Gamze Açar hemen yerinden kalktı." ifadesini kullandı.

Ağabeyinin çıkışı üzerine Açar'ın otelden gitmek istemediğini söylediğini iddia eden Doğan, bu olaydan sonra odasına gidip sabaha kadar uyuduğunu öne sürdü.

Sabahın ilk saatlerinde Açar'ın balkondan düştüğü haberini aldığını ancak zemin kata gelene kadar Açar'ın ambulansla hastaneye götürüldüğünü sözlerine ekledi.

"10 saniye geçmeden 'ay' sesi ile düştüğünü gördüm"

Tutuklu sanık Rıza Doğan ise işlettiği otel için personel bulmak amacıyla iş ilanı verdiğini, başvuranlar arasında Açar'ın da bulunduğunu söyledi.

İş görüşmesi için Açar ile otelde buluştuklarını, 17 yaşında olduğu için o gece kendisine ayrı bir oda açmadıklarını söyleyen Rıza Doğan şöyle devam etti:

"Bu nedenle benim kaldığım odaya geçtik. Odada kardeşim Mehmet Doğan, Mustafa Emer Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emer Eker vardı. Gamze'yi onlarla tanıştırdım, Emre Eker alkol servisi yaptı. Ben de bilgisayar oyunu açtım. Bu esnada Gamze alkol alıyordu. Daha sonra Gamze, benden uyuşturucu madde istedi. Kendisi iyi değildi, titriyordu. Ben yine bilgisayarımın başına geçtim. Bir süre sonra balkon kapısının sesi geldi. O tarafa yönelince Gamze'yi, balkondan karşı tarafa adım atarken gördüm. 10 saniye geçemden 'ay' sesi ile düştüğünü gördüm. Aşağı indim, Gamze'nin yanına gittiğimde kafasından, burnunda kanlar geliyordu."

Sanık Doğan, Açar ile cinsel birliktelik yaşadıklarını hatırlamadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, savcılık ifadesinde maktule ile birlikte olduklarına dair beyanı olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Doğan olayı hatırlamadığını yineledi.

"Rıza, 'Başımız belaya girecek' dedi"

Tutuklu Mustafa Emre Demiral, olayın yaşandığı otelin satış ve temsilci müdürü olarak görev yaptığını ifade etti.

Diğer sanıklarla sohbet ettikleri sırada Rıza Doğan ve Açar'ın bulundukları odaya geldiğini, bu sırada saatin 01.30 olduğunu belirten Demiral, alkolün etkisiyle Doğan'ın odasında uyuyakaldığını iddia etti.

Sabah saatlerinde Doğan'ın kendisini uyandırarak Açar'ın intihar ettiğini söylediğini, bunun üzerine balkondan baktığını anlatan Demiral, "Kızı o şekilde görünce Rıza, 'Başımız belaya girecek.' dedi. Ben de 'Neden başımız belaya girecek, kendisi atlamadı mı?' diye sordum. O da 'Olsun sonuçta bizimle birlikteydi.' cevabını verdi. Kızın başına gittik, şirket arabasıyla hastaneye götürmek istedim. Kızın kan içinde olduğunu görünce 'Ah kızım ah ne yaptın öyle.' diye söyledim." diye konuştu.

"Derslerini çalışıp gelmişler"

Sanık savunmalarının ardından Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar'a söz verildi. Olaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirten baba Açar, "Davacıyım, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum. Canımız yanıyor, sanıkların hepsi dersine çalışmış gelmiş. Kızım kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı, kızımı tuzağa düşürmüşler." dedi.

Anne Sevinç Görkem de sanıklardan şikayet olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Tanık olarak beyanı alınan Ö.E. de, otelin ikinci katında kaldığını, penceresi açık olduğu için dışarıdan çığlık sesi geldiğini belirterek, "Çığlık sesi yukarıdan başladı, aşağı kadar sürdü ve kemik sesine kadar duydum. Yere çarpınca çığlık sesi kesildi. İkinci kattan aşağı baktığımda kız yerde yatıyordu, kan başından akıyordu. Daha sonra ambulans geldi, kızı götürdü." ifadesini kullandı.

Ara karar

Beyanların ardından duruşma savcısı ile taraf avukatları ve sanıkların taleplerini alan mahkeme, ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

Olay

İddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

Ardından da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı.

Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral, tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kızılcahamam, Rıza Doğan, Lise, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü - Son Dakika


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