Son dakika haber! Kızıltepe'de kumar baskını: 14 kişiye 20 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika haber! Kızıltepe'de kumar baskını: 14 kişiye 20 bin TL ceza
24.12.2020 09:25
Son dakika gündem haberine göre MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir iş yerine yapılan baskında 14 kişiye toplam 20 bin 975 TL ceza kesildi.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir iş yerine yapılan baskında 14 kişiye toplam 20 bin 975 TL ceza kesildi.
Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de bir plazadaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, yuvarlak bir masa etrafında kumar oynarken yakaladıkları 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL, iş yeri yetkilisine de 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Ayrıca iş yerinde bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye de para cezası kesildi. Operasyonda toplam 20 bin 975 TL idari para cezası uygulandı.
- Mardin
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