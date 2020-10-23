Son dakika haber: Kızıltepe'de öğrenciler, atık malzemeden kuşlar için yemlik ve suluk yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kızıltepe Belediyesi'nde çalışma yürütüldü.

Kızıltepe Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla Vatan Ortaokulu öğrencileri yağ tenekelerini boyayarak kuşlar için yemlik ve suluk yaptı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, öğrencilerin yardımıyla yapılan kuş yemliklerinin zabıta ekiplerince ilçenin dört bir yanına asılarak, kuşların aç kalmalarının önüne geçildiğini söyledi.

Soğuk kış günlerinde yiyecek bir şey bulamayan, yazın kavurucu sıcağında susuzluk çeken kuşlar için yemlikler yaptığını kaydeden Çam, bu çalışmayla atıkları yönetebilmeyi çocuklara aşılamak istediklerini belirtti.

Çam, "Atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi amacıyla öğrencilerimize ellerindeki geri dönüşüme açık malzemeler ile neler yapabileceklerini, atıkların sanata dönüşebileceğini göstermek istedik. Ayrıca bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğunu ve onlara karşı her zaman merhametli olmamız gerektiğini öğrencilerimize hatırlattık." dedi.