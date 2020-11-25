Son dakika haber... KKK darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski KKK Eğitim ve Şube Müdürü kurmay yarbay Ahmet Ejder, darbe girişiminden kısa bir süre önce hudut birliğinden Kara Kuvvetleri Komutanlığına tayin edildiğini, orduevinde kaldığını söyledi.

Suç tarihinde eğitim faaliyeti için kışlada bulunduğunu ve saat 22.05'te mesaiden ayrıldığını öne süren Ejder, saat 22.11'de aracıyla kışladan çıktıktan sonra alçak uçuş yapan uçakları gördüğünü, bunun üzerine tekrar görev yerine döndüğünü iddia etti.

Ejder, havadaki hareketliliğe bir anlam veremediğini, ilk başta yabancı bir devletten Türkiye'ye saldırı olduğu düşündüğünü, daha sonra amirlerini aradığını fakat ulaşamadığını, bunun üzerine kışla emniyetini alıp, bir süre beklediğini savundu.

Silah ve teçhizat kuşanmadığını öne süren Ejder, bir süre sonra kışlayı terk ettiğini öne sürdü.

21 Temmuz'da gözaltına alındığını aktaran Ahmet Ejder, ajandasındaki "Hainlere dikkat etmeliyiz." notunu darbe girişiminin ardından gerçekleşen bir toplantıda yazdığını öne sürdü.

Ejder'in avukatının savunmasının ardından heyet, duruşmayı tamamladı.