Son dakika haber! KKTC Başbakanı Saner: "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" - Son Dakika

Son dakika haber! KKTC Başbakanı Saner: "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde"

26.03.2021 00:57
Son dakika haber! KKTC Başbakanı Saner:

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" dedi.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yıl kutlamalarını Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesine yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.

"Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istiyorlar"

"Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yılını kutlamasını, Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesinin Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlanamadığının en açık kanıtı olduğuna" dikkati çeken Başbakan Saner, Miçotakis ve Anastasiadis'in Kıbrıs'ta bir anlaşma olması için Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istediklerini belirtti. Başbakan Saner, Anastasiadis ile Mitçotakis'in hayal aleminde olduklarını ve Kıbrıs Türklerini oyuna getirip Enosis yolunu açabileceklerini sandıklarını kaydetti.

"İkilinin ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir"

Anastasiadis ve Miçotakis'in ortak basın toplantısı yaptıklarını belirten Saner, "Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yıldönümü nedeniyle Atina'ya gitmiş ve bu vesile ile Yunan Başbakanı Mitsotakis ile görüşüp ortak basın toplantısına katılmıştır. Bu ikilinin basın toplantısında ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir" dedi.

"Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler"

"Rum liderle Yunan Başbakanı hala, 450 yıldır devam eden Kıbrıs adasındaki Türk varlığını sona erdirmenin düşmanca hesabı içinde görülüyorlar" diyen Saner, "Hala, Kıbrıs Türkü'nün egemen bir halk olma noktasından geriletebileceklerini, devletimizi ortadan kaldırabileceklerini ve Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis'in bir kez daha Türk askerinin Ada'dan çekilmesi ve garantilerin kaldırılmasını istediğini belirten Saner, "Rum-Yunan zihniyetinin asla değişmeyeceğinin bir göstergesidir ve tüm siyasal partilerimizle halkımız tarafından dikkatle not edilmelidir" dedi.

"İlgili taraflara, Rum-Yunan ikilisinin hayallerini Kıbrıs Türkü'ne haksızlık yapmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapmak istiyorum"

Saner, "Bir kez daha tüm ilgili taraflara, artık Rum-Yunan ikilisinin bu hayallerini görüp Kıbrıs Türkü'ne haksızlık yapmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapmak istiyorum. Bilinmelidir ki en zor koşullarda bile Rum-Yunan ikilisinin Enosis emellerine geçit vermeyen Türkiye ile Kıbrıs Türkü bugün düne göre çok daha güçlüdür ve asla haklarından vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk Halkı geri adım atmayacaktır"

"Rum-Yunan ikilisi ne kadar çabalarsa çabalasın, Kıbrıs Türk Halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullanan Saner, "Kıbrıs'ta hakikaten bir anlaşma isteyen varsa, 2 devletli bir çözüm bulunmasına ve bu 2 Devletin işbirliği yapmasına yardımcı olur" dedi. - LEFKOŞA

Nikos Anastasiadis, Kıbrıs, Yunan, Rum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! KKTC Başbakanı Saner: 'Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde' - Son Dakika


Son Dakika

Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi Hüseyin Aydın'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden bakan olacağı için ayrıldığı iddia edildi Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Dışişleri, AB bildirgesini memnuniyetle karşıladı: 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz Dışişleri, AB bildirgesini memnuniyetle karşıladı: 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz         
00:52
Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak         
00:21
Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı         
23:34
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu         
20:08
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 01:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! KKTC Başbakanı Saner: "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei