Son dakika haber! KKTC Başbakanı Saner: "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Rum-Yunan ikilisi hayal aleminde" dedi.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yıl kutlamalarını Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesine yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.

"Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istiyorlar"

"Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yılını kutlamasını, Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesinin Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlanamadığının en açık kanıtı olduğuna" dikkati çeken Başbakan Saner, Miçotakis ve Anastasiadis'in Kıbrıs'ta bir anlaşma olması için Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istediklerini belirtti. Başbakan Saner, Anastasiadis ile Mitçotakis'in hayal aleminde olduklarını ve Kıbrıs Türklerini oyuna getirip Enosis yolunu açabileceklerini sandıklarını kaydetti.

"İkilinin ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir"

Anastasiadis ve Miçotakis'in ortak basın toplantısı yaptıklarını belirten Saner, "Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200'ncü yıldönümü nedeniyle Atina'ya gitmiş ve bu vesile ile Yunan Başbakanı Mitsotakis ile görüşüp ortak basın toplantısına katılmıştır. Bu ikilinin basın toplantısında ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir" dedi.

"Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler"

"Rum liderle Yunan Başbakanı hala, 450 yıldır devam eden Kıbrıs adasındaki Türk varlığını sona erdirmenin düşmanca hesabı içinde görülüyorlar" diyen Saner, "Hala, Kıbrıs Türkü'nün egemen bir halk olma noktasından geriletebileceklerini, devletimizi ortadan kaldırabileceklerini ve Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis'in bir kez daha Türk askerinin Ada'dan çekilmesi ve garantilerin kaldırılmasını istediğini belirten Saner, "Rum-Yunan zihniyetinin asla değişmeyeceğinin bir göstergesidir ve tüm siyasal partilerimizle halkımız tarafından dikkatle not edilmelidir" dedi.

"İlgili taraflara, Rum-Yunan ikilisinin hayallerini Kıbrıs Türkü'ne haksızlık yapmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapmak istiyorum"

Saner, "Bir kez daha tüm ilgili taraflara, artık Rum-Yunan ikilisinin bu hayallerini görüp Kıbrıs Türkü'ne haksızlık yapmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapmak istiyorum. Bilinmelidir ki en zor koşullarda bile Rum-Yunan ikilisinin Enosis emellerine geçit vermeyen Türkiye ile Kıbrıs Türkü bugün düne göre çok daha güçlüdür ve asla haklarından vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk Halkı geri adım atmayacaktır"

"Rum-Yunan ikilisi ne kadar çabalarsa çabalasın, Kıbrıs Türk Halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullanan Saner, "Kıbrıs'ta hakikaten bir anlaşma isteyen varsa, 2 devletli bir çözüm bulunmasına ve bu 2 Devletin işbirliği yapmasına yardımcı olur" dedi. - LEFKOŞA