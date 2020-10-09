Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye tarafından yaptırılan pandemi hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye tarafından yaptırılan pandemi hastanesini ziyaret etti
09.10.2020 20:20
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından yaptırılan pandemi hastanesini ziyaret etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından yaptırılan pandemi hastanesini ziyaret etti.
KKTC'nin korona virüs salgını ile mücadelesine Türkiye'nin destekleri devam ediyor. Başkent Lefkoşa'da Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ileri teknoloji ekipmanlarıyla donatılmış acil durum pandemi hastanesinin inşası devam ediyor. Başbakan Ersin Tatar, yeni yapılan hastanede incelemelerde bulundu. Pandemi hastanesinde 100 yatak, 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası yer alacak.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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