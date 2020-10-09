Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye tarafından yaptırılan pandemi hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından yaptırılan pandemi hastanesini ziyaret etti.

KKTC'nin korona virüs salgını ile mücadelesine Türkiye'nin destekleri devam ediyor. Başkent Lefkoşa'da Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ileri teknoloji ekipmanlarıyla donatılmış acil durum pandemi hastanesinin inşası devam ediyor. Başbakan Ersin Tatar, yeni yapılan hastanede incelemelerde bulundu. Pandemi hastanesinde 100 yatak, 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası yer alacak.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)