Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'li dağcı Uzun'a rahmet diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, elde ettiği başarılarla herkese büyük onur yaşatan Uzun'un, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrendiğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"7 kıta 7 zirve hedefiyle büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır. Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan'ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır."