Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz" - Son Dakika

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz"

25.12.2020 18:13
Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim'de kademeli olarak açılım süreci başlayan Kapalı Maraş'a ilişkin "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim'de kademeli olarak açılım süreci başlayan Kapalı Maraş'a ilişkin "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı.

Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRTK) 57'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kurumu ziyaret etti ve canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BRTK'nın, varoluş mücadelesinde oynadığı öncü role dikkati çeken Tatar, önce Lefkoşa'da başlayan daha sonra ada geneline ulaşan yayınların Kıbrıs Türk halkının mücadele gücüne güç kattığını söyledi.

Kıbrıs meselesi ve Maraş açılımı konularına da değinen Tatar, Maraş açılımının Kıbrıs görüşmeleri konusunda ezber bozacağını ve açılımın ülke geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tatar, 8 Ekim'de bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ı binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bölge bölge, askeri bölgeden sivilleştirme ve iadeler söz konusu olacaktır. Maraş'ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020'de Türkiye'nin de desteğiyle önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti. Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır, özel mülke dokunmadık. Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı.

Tatar, her zaman federal temelde çözümün umut vermeyeceğini vurguladıklarını hatırlattı ve egemen eşitliğin konuşulması gerektiğini kaydetti.

"Artık şartlar değişti"

Tatar, "Artık şartlar değişti Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ise eski Doğu Akdeniz değildir. Türkiye ile önemli bir yapı var, o da Mavi Vatan'dır. Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olmalıdır." dedi.

Gösterdikleri iyi niyete rağmen, karşı taraftan iyi niyet görmediklerini söyleyen Tatar, "Annan Planı ve Crans Montana dahil yaşananları gördük. Bizim işimiz tüm şeffaflığıyla halkımıza gelişmeleri anlatmaktır. Biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakıldığında KKTC'nin statüsünün değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin daha da arttığını ifade eden Tatar, "KKTC yan yana yaşayan iki devlet politikası ve yeni iradenin ortaya çıkmasıyla daha değerli ve statüsü yüksek bir ülke olacaktır. Pandemiyi atlatalım, buradaki görüşleri hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz' - Son Dakika


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