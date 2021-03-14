Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizi setini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT 1'de izleyiciyle buluşacak "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin setini ziyaret ederek, "Türkiye'nin bu meseleye verdiği değer ve önem itibarıyla böyle bir çalışmanın burada oluyor olması Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinin hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya duyurulması bakımından çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, tamamı KKTC'de çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin Gazimağusa'daki setini ziyaret etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, dizinin çekimlerini izlemek üzere Gazimağusa'ya geldiğini, bu dizinin ortaya çıkmasında rolü olan senaristler, drama yönetmenleri, yönetmen ve çalışan diğer ekiplere, oyunculara teşekkür etti. Tatar, 150 kadar kişinin rol aldığı bir diziden bahsedildiğini ve dizide Kıbrıslı oyuncuların da yer aldığını söyledi.

Dizinin esas boyutunun Türk kamuoyu olduğunu kaydeden Tatar, "Türkiye'nin bu meseleye verdiği değer ve önem itibarıyla böyle bir çalışmanın burada oluyor olması Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinin hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya duyurulması bakımından çok önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum." dedi.

Dizinin ilk 26 bölümü Kıbrıs Türk halkının 1963-1968 arasında maruz kaldığı sıkıntıları anlatıyor

Tatar, Kıbrıs Türkünün yaşadığı sorunları kendilerinin de çok anlatmaya ve duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

Dizinin, Kıbrıs Türkünün o günlerde ne kadar büyük bir sıkıntı, vahşet ve soykırım ile karşılaştığını nakledeceğini vurgulayan Tatar, bunun fevkalade önemli bir mesaj olacağını söyledi.

Tatar, dizinin ilk 26 bölümünde 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getireceğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinin de gündemde olduğunu vurgulayan Tatar, "5+1 toplantısına gitmek için çok büyük bir çalışma içerisindeyiz, bütün dünyanın gözü burada. Bizim burada söyleyeceğimiz, Kıbrıs Türk halkının yıllardan beri verdiği mücadele haklılık temelinde, yani egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemini arayışı içerisinde olacağımızı bütün dünyaya buradan sesleniyoruz. Bu dizinin bu zamanda çekiliyor olması ve 5+1 öncesi yayına giriyor olması o bakımdan da bize güç vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, TRT'ye ve Türkiye'ye teşekkür ederek, gönüllerinin Türkiye ile bir olduğunu ve Türkiye'nin Kıbrıs'ın anavatanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu belirten Tatar, dizide de bunun görüleceğini ve hiçbir zaman Türkiye'nin Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmadığını kaydetti.

Tatar, Türkiye'nin, Kıbrıs Türkünün güveneceği ve dayanacağı tek ülke olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyalarda güvenliği ancak Türkiye'nin garantörlüğüyle sağlanabilecektir." dedi.

Kıbrıs Türkünün 1960'ta iyi niyetlerle bir takım anlaşmalara imza attığını hatırlatan Tatar, 1963'te "Kanlı Noel"le başlayan saldırılarla Kıbrıs Türkünü bu topraklarda yok etmeye yönelik acımasız saldırılar yapıldığını ve Türkiye dışında garantör ülkelerin bu saldırılara sessiz kaldığını söyledi.

Tatar, dizinin detaylı ve yoğunluklu bir çalışma olduğunu, 26 bölümle o zamanın olaylarını ekrana getireceğini kaydetti.

Diziyle bütün dünyaya Kıbrıs Türkünün maruz kaldığı olayların anlatılacağını kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliğinin ve esenliğinin sağlanabilmesi için doğru bir anlaşma zemininin ortaya çıkması bakımından geçmişi ve tarihi bilmenin önemli olduğunu belirtti.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarının, stratejik bir takım boyutlarıyla çok önemli bir süreçten geçtiğini, bu dizinin böyle bir zaman diliminde yayına giriyor olmasının önemli olduğunu kaydetti.