Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile bir araya gelecek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Brüksel'de bir araya gelecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar'a Brüksel ziyaretinde, Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'e gitmek üzere yarın adadan ayrılacak. - LEFKOŞA