Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Tatar, " Türkiye'ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım, Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.