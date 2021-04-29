Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dünyaya sesimizi duyurduk" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs Konferansı dönüşü yaptığı açıklamada, "Fikirlerimiz dünya basınında yer aldı, sesimizi dünyaya duyurduk" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs Konferansının sona ermesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Cenevre temaslarını değerlendiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade etti. Cenevre'de tarihi bir adım atıldığını belirten Tatar, yıllardan beri federal temelde anlaşma olması için uğraşlar verildiğini ancak Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerin çözümsüz kaldığını kaydetti.

"Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statümüzü yansıtmak için BM yetkisi değişmelidir" ifadelerini kullanan Tatar, devletten devlete yapılacak görüşmelerle adil ve kalıcı anlaşmanın sağlanabileceğini dile getirdi.

"Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama olmamızı kimse bekleyemez"

"Ya anlaşma olacak, ya da yolumuza devam edeceğiz" diyen Tatar, "Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'ne yama olmamız, bizim sonumuz demektir. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, egemenlik iki ayrı halka devredildi. Devletin dışında itilen Kıbrıslı Türkler zorunluluktan kendi devletlerini kurmuşlardır. Yolumuza devam ederken bir anlaşma olacak diye kendi devletimizden vazgeçip Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama olmamızı kimse bekleyemez" dedi.

"Fikirlerimiz dünya basınında yer aldı, sesimizi dünyaya duyurduk"

Federasyon temelinde anlaşmanın tamamen tüketildiğini vurgulayan Tatar, "Koymuş olduğumuz yeni fikirler dünya basınında yer aldı. Kıbrıslı Türkler olarak neler yaşadığımızı, ambargolar altında haksızlığa uğradığımızı bir kez daha duyurduk. Eğer Kıbrıs'ta barışın sağlanması ve Doğu Akdeniz'de istikrar isteniyorsa çok da fazla bir şey istemiyoruz. Güvenlik Konseyi'nden var olan gerçekleri kabul etmelerini istiyoruz. Tükenmiş süreçlerin önünün açılması için önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.

"Biz bu oyuna gelmeyiz"

Empoze bir çözümü kabul edemeyeceklerini vurgulayan Tatar, "Cenevre'de kulaklıklarımla duydum. Basit bir anayasa değişikliği ile adı Federal Kıbrıs Cumhuriyeti olacak, bizi de yama yapacaklar. Biz bu oyuna gelmeyiz" ifadelerini kullandı. Ortak bir zemin olup olmadığı konusunun 1-2 ay içinde netleşmesi gerektiğini belirten Tatar, "Pozisyonumuzdan geri atmamız mümkün değildir" dedi. - LEFKOŞA