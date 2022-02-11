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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona virüsü atlattı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona virüsü atlattı

11.02.2022 21:20
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona virüsü atlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 2 gün üst üste yaptırdığı korona virüs test sonucunun negatif çıkması ile Covid-19'u atlattığı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 2 gün üst üste yaptırdığı korona virüs test sonucunun negatif çıkması ile Covid-19'u atlattığı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada korona virüsü atlattığını belirterek, "Geçen hafta Covid-19 test sonucumun pozitif çıkmasıyla kendimi karantinaya almıştım. Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda 2 gündür yaptırdığım test sonuçları negatif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona virüsü atlattı - Son Dakika


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