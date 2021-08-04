Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü yangın yönetim merkezinde karşılaması
Mobil yangın yönetim aracı dışından çalışmaları incelemesi ve brifing öncesi basına verilen görüntü ANTALYA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.
Kaynak: AA
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