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Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü

17.02.2022 15:15
Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü

Son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşme gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çevrim içi gerçekleşen görüşmede, Sancar'ın elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Aziz Sancar gibi değerli isimlerin Kıbrıs'ta izlenilen egemen eşit iki devlete dayalı yeni siyaseti desteklemelerinin ve verilen mücadeleyi anlatmalarının önemine işaret eden Tatar, Sancar'ın büyük önem verdiği ve "manevi kızı" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı'ya da bu görüşmeyi organize etmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tatar, KKTC'de Kovid-19 salgını sürecinin iyi yönetildiğini dile getirerek, aşılanmayla Omicron varyantının ardından dünyada bir rahatlama olacağı beklentisine işaret etti.

Sağlık sisteminin tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta durmasının önemli olduğunu vurgulayan Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin de bu süreçte büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta federasyon görüşmelerinin Türk tarafının gösterdiği esnekliklere rağmen Rum tarafının kabul edilemez önerileri nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirterek, Rum zihniyetinin değişmediğini ve Kıbrıs'ı bir Helen Ada'sı yapma amacıyla hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu ve Rum-Yunan ikilisinin lehine çevrilmeye çalışılan bir ortaklığı Kıbrıs Türk tarafının asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Tatar, hem Türkiye'nin güvenliği hem de Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için hava sahasında ve Mavi Vatan'daki hak ve hukukun korunmasının önemine dikkati çekti.

Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği ile ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın sağlanabileceğini kaydetti.

Sancar'dan "Kıbrıs mücadelesinin yeni kuşaklara aktarılması" çağrısı

Prof. Dr. Aziz Sancar da Rum tarafının Kıbrıs Türklerini kendileriyle eşit olarak kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın verdiği mücadele ve hatıralarının yeni kuşaklara aktarılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Serakıncı da hazır bulundu.

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cumhurbaşkanı, Aziz Sancar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştü - Son Dakika


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