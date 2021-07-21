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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Ok yaydan çıkmıştır" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Ok yaydan çıkmıştır"

21.07.2021 19:32
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm modeli ile ilgili açıklamada, "Ok yaydan çıkmıştır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm modeli ile ilgili açıklamada, "Ok yaydan çıkmıştır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, "Halkımıza özgürlüğü ve bağımsızlığı, tüm Kıbrıs'a barışı ve huzuru getiren 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Halkımızın vatan bildiği bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında sonsuza dek yaşayacağını, egemenliği ile özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, Rum'un azınlığı olmayacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" dedi.

"ÜÇ DEVLET TEK MİLLET OLDUĞUMUZU DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTEDİK"

"Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kardeş Azerbaycan milletvekilleri ile diğer değerli konuklarımızın bu mutlu günümüzde aramızda bulunmaları bizlere onur ve şeref vermiştir" ifadelerini kullanan Tatar, "Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımıza şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Üç devlet tek millet olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterirken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma ve açıklamalar bizlere güç vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerimizin haklı, doğru ve kalıcı olduğunu ve bundan geri adım atılamayacağını belirtmesi tüm dünyaya yönelik çok önemli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ ÜLKESİ TÜRKİYE"

Federal temele dayalı çözüm şekli gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kaldığını belirten Tatar, "Tek gerçekçi çözüm, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından desteklenen egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir. Bundan asla geriye dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru ilerlemektedir ve bunu engelleyecek hiç bir güç de yoktur" dedi.

Tatar, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını, bundan sonra da her türlü yardım ve katkının süreceğini belirtmiş olması da KKTC'nin daha da kalkınması ve güçlenmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle de teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

"KKTC İLE TÜRKİYE ETLE TIRNAK GİBİDİR"

"Maraş açılımımızın ikinci adımı da çözülemeyen Kıbrıs sorununun oluşturduğu mağduriyetlerin ve insan haklarının da yerine getirilmesi niyetiyle pilot bölgenin askeri bölge statüsünden sivile dönüştürülebilmesi olmuştur" diyen Tatar, "KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir, aramızda kan, can ve gönül bağları vardır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi saldırılar gelirse gelsin, bu bağların koparılması mümkün değildir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Anavatan Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, can, kan ve gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ok yaydan çıkmıştır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Ok yaydan çıkmıştır' - Son Dakika


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