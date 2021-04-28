Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron'la görüştü
28.04.2021 08:28
Son dakika gelişmesine göre KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron'la görüştüİsviçre, (DHA)- İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu Büyükelçi...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron'la görüştü
İsviçre, (DHA)- İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu Büyükelçi Jean-Paul Carteron'la bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi ?? Kıbrıs Konferansı??na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Heyet, konferans öncesi Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile biraraya geldi.
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