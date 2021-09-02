Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3-7 Eylül tarihleri arasında Ankara, Konya ve Kütahya'da düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'ya varışının ardından Kastamonu'ya hareket ederek, sel afetinin yaşandığı bölgede halk ile bir araya gelecek. Tatar, 4 Eylül'de ise Ankara'da Türkiye Barolar Birliği tarafından sunulacak Kıbrıs konulu brifinge katılacak ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Eylül'de ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" konulu konferans verecek ve Kütahya Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek. Akşehir'deki etkinliklere de katılacak olan Tatar, daha sonra Konya'yı ziyaret edecek.

Tatar, 7 Eylül'de Konya'da bulunan İstiklal Harbi Şehitliği'ni ziyaret edecek, Konya Kıbrıs Gazileri ve Konya Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelecek. - LEFKOŞA