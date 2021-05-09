Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 'Gönül Projesi' ile Girne bölgesindeki Ağırdağ köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köydeki haneleri ziyaret eden Tatar, vatandaşlara hediyeler vererek bayramlarını kutladı. Tatar, ziyarette açıklamalarda bulunarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman barış, huzur ve refahı hedeflediğini kaydetti.

"Türk halkı ülkesinin geleceği için mücadele veriyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşlarla bir araya gelmekten ve birtakım meseleleri birebir görüşmekten duyduğu memnuniyete dile getirerek, "Pandemi dönemine rağmen büyük bir mücadele içerisinde sağlığımızı koruyarak Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bayram arifesinde sizlerle birlikte olmak, sohbet edebilmek ve birtakım meseleleri görüşebilmek benim için bir mutluluktur. Bu ortamı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum" dedi. Tatar, Türk halkının her yerde ülkesinin geleceği için mücadele verdiğine vurgu yaptı ve bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında da bulundu. YTB iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 20 günde 2 bin 50 hane ziyaret edilerek yaklaşık 6 bin 700 kişiyle temas sağlandı. Ailelere ikramların takdim edildiği proje kapsamında çocuklara da Hacivat ve Karagöz ile tasvir, boyama kitabı ve boya kalem seti hediye edildi.

Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komite Başkanı Recep Günaydın, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü Aytül Bilen ve YTB temsilcileri yer aldı. - ANKARA