Son dakika haber: KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, "Bu güzel ada her iki topluma da yeter" dedi.

Kıbrıs tarihinin dönüm noktalarından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46'ıncı yıl dönümü, tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda yarın yapılacak törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve üst düzey yetkiler katılacak. KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri çerçevesinde törenler ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

"BU GÜZEL ADA HER İKİ TOPLUMA DA YETER"

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bugün yaptığı konuşmayla ve 21 pare top atışıyla başladı. Akıncı yaptığı konuşmada, savaşların acısının büyük olduğunu, bunu en çok da yaşayanların bildiğini ifade ederek, "Bu nedenle adamızda, bölgemizde ve dünyamızda barış ve huzur içinde yeni bir gelecek inşası için her birimizin üzerimize düşeni yapması gerekiyor. Bu güzel ada her iki topluma da yeter" dedi.

Şehitlerin Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta ilelebet var olsun, azınlık olmasın, özgür ve özgün kimliğiyle başı dik onurlu yaşayabilsin diye can verdiğini belirten Akıncı, Atatürk ilkelerini içselleştirmiş, demokratik, laik bir yapıda ve uluslararası hukukun içinde, sosyal adaletin hüküm sürdüğü, kendi kendine yeten, kendi kendini yöneten, irade sahibi bir toplum yapısı kurmanın hem şehitlere hem de gelecek kuşaklara borçları olduğunu vurguladı. 20 Temmuz 1974'te yaşananları değerlendirirken o günün konjonktürünü ve 5 gün öncesinde 15 Temmuz'da yaşananları görmezden gelmenin mümkün olmadığını kaydeden Akıncı, 15 Temmuz'da Yunanistan'da işbaşında bulunan faşist Albaylar Cuntası'nın Kıbrıs'taki iş birlikçileriyle birlikte düzenledikleri darbeyle önce Rum toplumunu tahakküm altına almayı, ardından da Kıbrıslı Türkleri saf dışı bırakarak, adayı Yunanistan'a bağlamayı hedeflediklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, "20 Temmuz'da Birleşik Krallık Hükümeti'nin kabul etmemiş olması nedeniyle Türkiye'nin tek başına gerçekleştirmek zorunda kaldığı askeri harekat, adamızın Enosis ile Yunanistan'a bağlanmasını engellemiştir" diye konuştu.

Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kendilerini daha iyi bir noktaya götürmediğine, sorunun çözümsüz kalmasının başka yeni sorunların da birikmesini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, tüm tarafların meşru hak ve menfaatlerini gözetecek bir çözüm için uğraşmaya, irade ve kararlılık sergilemeye devam etmek zorunda olduklarını söyledi. Bölgedeki kaynaklar adil ölçüler içerisinde ve paylaşımcı bir anlayışla ele alınırsa bölge barışına ve istikrarına katkıda bulunacağını ifade eden Akıncı, "İnsanlık kaynaklarını, birbirini tüketmek için değil, birlikte üretmek ve adil bölüşmek için kullanırsa bundan herkes kazançlı çıkar. Bunları yaşama geçirmek çok zor biliyorum. Ancak iyi bir yola koyulmak için hiçbir zaman geç değildir" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Korona virüsün insanlığın ilk kez tanıştığı bir virüs olduğu için salgına karşı bir yandan mücadele edilirken, bir yandan da yeni şeyler öğrenildiğini ve bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değil, dünya üzerinde birçok ülkeye yaptığı cömert tıbbi yardımlardan söz etmeden geçmenin mümkün olmadığını ifade eden Akıncı, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürü borç bilirim. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ne yardımları dolayısıyla ve salgın dönemindeki gayretli çalışmalarıyla öne çıkan birçok yurttaşımız ve kuruluşumuza da takdirlerimi sunmak isterim. Kuşkusuz en büyük özveriyi canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız ortaya koymuşlardır. Onların gayretleri ve toplumumuzun büyük oranda tedbirlere uyması en azından bugüne kadar salgının kontrol altında tutulmasına ciddi katkı yapmıştır. Bundan böyle de aynı şekilde devam etmek, bir yandan da sıklıkla ifade edilen eksikliklerimizin de giderilmesini sağlamak şarttır" diye konuştu.

(İHA)