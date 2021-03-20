Son dakika haber... KKTC'de bir anlık ihmal, 8 yaşındaki çocuğu canından etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 yaşındaki bir çocuk babasının beylik tabancasının bir anda ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir anlık ihmal, pahalıya mal oldu. Girne'ye bağlı Lapta beldesinde akşam saatlerinde 8 yaşındaki Yahya Ergör, babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ergör ağır yaralı olarak hastane kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili açıklamasında, "Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta'da, Ergör ikametgahı içerisinde babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen bir nedenle ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - GİRNE