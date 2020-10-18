Son dakika haber... KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Tatar önde gidiyor - Son Dakika

Son dakika haber... KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Tatar önde gidiyor

18.10.2020 19:37
Son dakika haber... KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Tatar önde gidiyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı da 48,06'sını aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı da 48,06'sını aldı.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 91'i açıldı.

Buna göre, Tatar, sayılan oyların yüzde 51,94'ünü alarak seçimi önde götürüyor.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı ise oyların 48,06'sını aldı.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

11 Ekim'de yapılan ilk turunu Tatar, oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

YSK'nın seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

YSK'dan yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Başbakan Tatar önde gidiyor - Son Dakika

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