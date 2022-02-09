Son dakika haber: KKTC'de "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" başladı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Damla Derneğince yürütülen ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" başladı.

"100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi" kapsamında düzenlenen atölyenin açılış programı, Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Damla Derneğine, YTB'ye, Lefke Avrupa Üniversitesine, projede görev alan eğitim kadrosuna ve katılımcı lise öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Tekçam, 15 Kasım 2021'de açılan ve 28 Şubat'a kadar devam edecek "100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi" kapsamında bugüne kadar birçok etkinlik düzenlendiğini aktardı.

11 Şubat'a kadar Lefke'de devam edecek atölyeye katılan lise öğrencileri sergiyi gezdi.

Atölye çalışmaları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, prototip tasarım ve üretiminin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmelerine olanak sağlanması için Lefke Avrupa Üniversitesinde kurulan "Cezeri-Lab" ve üniversitenin diğer laboratuvarlarında devam edecek.

Proje kapsamında Cezeri'nin mühendislik çalışmalarından El-Kindi'nin tariflerine uzanan birçok uygulamalı eğitim de gerçekleştirilecek.

Program sayesinde öğrenciler hem bilim tarihindeki ünlü Müslüman bilim insanlarının buluşlarını hem de bilimdeki son gelişmeleri uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor. 3 boyutlu yazıcıda ürün yapma imkanı bulan öğrenciler daha sonra El Cezeri'nin 4'lü kilit sistemini yeniden üretti.

Kimya alanına da yönelecek öğrenciler, El Kindi ve buluşlarıyla bilgilenip kağıt, mürekkep ve sabun yapacak.