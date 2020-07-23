Son dakika haber: KKTC'de koalisyon ortakları arasında 'küçük kadın' krizi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner'in, devlet kanalı BRT'de koalisyon ortağı Halkın Partisi(HP) milletvekili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ı eleştirirken, 'hükümet ortağının küçük kadını' ifadesini kullandığı belirtildi. Bu ifade üzerine HP'den sert açıklamalar geldi.

HP'nin kadın milletvekili Jale Refik Roger, sosyal medyada yaptığı açıklamasında, Saner'in 'haddini aştığını' söyledi. "Saner kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur" diyen Roger, "Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir. Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz" dedi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

HP Genel Başkanı Yenal Senin de Saner'i özür dilemeye davet etti. "Ağızdan çıkan söz, sahibini bağlar" diyen Senin, "Ya arkasında dik durursun, ya da özür dilersin" dedi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Ersan Saner, yanlış anlaşıldığını söyledi. "Benim kültürümde değil kadınlarımızı, hiç kimseyi aşağılamak, hor görmek yoktur" diyen Saner, "BRT'de katıldığım programda 'hükümetin küçük kanadı' dedim. Asla böyle bir söylemim olmadı, olamaz" dedi.