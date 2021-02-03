Son dakika haber! KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki "kapanma kararı" uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haber! KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki "kapanma kararı" uzatıldı

03.02.2021 20:01
Son dakika haber! KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki

Son dakika gündem haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan ve ülke genelini kapsayan "kapanma kararı" uygulaması, 10 Şubat saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan ve ülke genelini kapsayan "kapanma kararı" uygulaması, 10 Şubat saat 23.59'a kadar uzatıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi. Yeni kararlar, Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı. Buna göre, KKTC genelinde uygulanan tam kapanma kararı, artan yerel Kovid-19 vakaları nedeniyle 10 Şubat saat 23.59'a kadar olacak şekilde uzatıldı. Bu süreçte eczane, benzin istasyonu, banka, fırın, manav, kasap ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri, 06.00-19.00 saatlerinde açık kalabilecek.

Online eğitime devam edilmesine karar verildi

Vatandaşların açık olan işletmelere gitmek amacıyla ilçe emniyet kurullarından izin almaları ve ikamet adreslerine en yakın işletmelere gitmeleri gerecek. İlçeler arasında ise giriş-çıkışların durdurulmasına karar verildi.

17 Şubat'a kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimleri (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durduruldu ve online eğitime devam edilmesine karar verildi.

Son 14 günde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin, 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilecek.

Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınların katılımı ile yapılmasına karar verildi. KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişleri bir sonraki karara kadar karantinaya tabi olacak.

Alınan kararlar, 9 Şubat'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince yeniden değerlendirilecek.

Ekonomik destek paketi açıklandı

Başbakan Saner, Kovid-19 nedeniyle "Ekonomik Destek Paketi" de açıkladı. Buna göre, 2020'den kalan ve hükümetin mükellefiyetinde olan 1500 liralık ücret destekleriyle, en fazla 5 kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2000 liralık destekler, 5 Şubat'ta ödenecek ve ödemelerin tamamı 33 milyon lira olacak.

2020'de yaklaşık 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği, 2021 Şubat'tan geçerli olmak üzere hazirana kadar yine en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek.

İstihdam Destek Merkezi Yönetim Kurulunca kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde, en fazla etkilendiği tespit edilen işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla 1500 lira olacak şekilde destek ödemesi yapılacak. Bu dönemde günübirlik çalışarak geçinen ve işsiz kalan sosyal yardım kapsamındaki hane halkına, 2020'de yapılmış yardımlara hükümet tarafından yüzde 25 artış yapıldı. Buna göre, şubat, mart ve nisan olmak üzere 3 ay boyunca devam edecek yardımlar, tek kişi olanlara 1125 lira, evli veya bakmakla yükümlü çocuğu olanlara 1500 lira ödenecek.

Daha önce açıklanan kredi paketleriyle 3 bin 250 kişiye toplam 1 milyar 150 milyon lira Kredi Garanti Fonu (KGF) ve faiz destekli kredi kullandırılırken, 2021'de daha önce açıklanan kredi paketlerinden yararlanamamış turizm taşımacıları için 15 milyon lira, diğer küçük esnaf, tarım ve hayvan yetiştiricileri için 105 milyon lira tutarında yeni bir kredi paketi uygulamaya konulacak.

Söz konusu paket kapsamında, her bir işletmeye 120 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanabilecek. Kredi, ilk yılı ödemesiz, 4 yıl vadeli ve yüzde 15 faiz oranıyla kullanılabilecek.

Salgın nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon lira Kovid-19 desteği de verilecek.???

Hisarcık, Başbakan, Kıbrıs, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki 'kapanma kararı' uzatıldı - Son Dakika


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