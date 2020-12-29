Son dakika haber... KKTC'de kuyuya düşen yavru köpek için kurtarma operasyonu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele Belediyesi'ne bağlı ekipler yavru bir köpeği 7metrelik kuyudan çıkarmak için seferber oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yavru köpeği düştüğü kuyudan kurtarmak için seferber olundu. İskele'de Kuzucuk-Boğaziçi köyleri arasında bir tarlada bulunan kuyuya düşen köpek, İskele Belediyesi ve İskele itfaiyesi iş birliğinde kurtarıldı. İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından kurulan özel bir aparat sayesinde derinliği yaklaşık 7 metre olan kuyuya inen bir itfaiye polisinin, köpeği düştüğü kuyudan çıkarmayı başardığı belirtildi. Yaklaşık 45 dakika süren kurtarma çalışmaları sonucu özgürlüğüne kavuşan ve bir gözünün kör olduğu anlaşılan köpek, sahibi bulunana kadar, İskele Barınağı'na teslim edildi. Öte yandan İskele Belediyesi, tehlike arz eden kuyuların kapatılması için çalışma başlattığını açıkladı.