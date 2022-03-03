Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

03.03.2022 12:26
Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylamada muhalefet partileri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti Faiz Sucuoğlu başkanlığında 21 Şubat'ta kurulmuştu.

Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

YORUMLAR
500
Kuşadası ile Girne arasında iş birliği için önemli adım Kuşadası ile Girne arasında iş birliği için önemli adım Son dakika haberi! Fatih Erbakan: '(Necmettin Erbakan) 'Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu' Son dakika haberi! Fatih Erbakan: '(Necmettin Erbakan) 'Dünya siyonizmine, zalimlere, dış güçlere meydan okudu'

Demokrat Parti, Koalisyon, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement