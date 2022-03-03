Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.
Oylamada muhalefet partileri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.
UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti Faiz Sucuoğlu başkanlığında 21 Şubat'ta kurulmuştu.
Kaynak: AA
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