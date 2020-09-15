Son dakika haber... KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı dış politikada pasif kalmakla eleştirdi... - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Akıncı'nın proaktif bir dış politika izleyemediğini ve pasif kaldığını, Kıbrıs Türk halkının lideri konumundaki cumhurbaşkanlığı makamının uluslararası temas açısından ileriye değil geriye gittiğini savundu.

Özersay, Hakikat gazetesine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi.

Geçmişte ABD, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcilerinin gerek dönemin cumhurbaşkanları gerek özel temsilcileriyle görüşmeler yaptığını hatırlatan Özersay, "Genelde Rum tarafıyla yapılan görüşmelerin bir benzeri de Kıbrıs Türk liderliği ile yapılırdı. Oysa son beş yılda bu konuda bir geriye gidiş söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği beş yıllık dönem sonunda hem ABD, AB ve Rusya ile hem de Türkiye ile kavgalı ve doğrudan diyaloğu bulunmayan bir cumhurbaşkanlığı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Özersay, bu durumun Kıbrıs Türk halkının zararına olduğunu kaydetti.

Bakan Özersay, "5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Akıncı proaktif bir dış politika izleyemedi ve pasif kaldı." ifadelerini kullandı.

Özersay, karşılıklı güvene dayanan bir diyalog süreci izlenemediği ve güçlü bir diplomasi ekibi oluşturulamadığını belirterek "Maalesef beş yıllık Akıncı dönemi sonunda geldiğimiz nokta dünyanın pek çok uluslararası aktörü ile "sıfır temas ve sıfır diyalog" noktasıdır, uluslararası temaslar açısından geriye gittik." değerlendirmesinde bulundu.