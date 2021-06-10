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Son dakika haber: KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber: KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

10.06.2021 13:43
Son dakika haber: KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde ayrı ayrı ağırlandı.

Sennaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP ve heyetini KKTC'de görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

KKTC ile Türkiye arasındaki bağların çok derin olduğunu belirten Sennaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin de bunların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, "Siyasi olarak aramızdaki bağlar ana muhalefet lideri veya hükümeti ayrımının ötesindedir. Kıbrıs davası, milli bir davamızdır. CHP'nin hassasiyeti bu bakımdan bizim için çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının esenliği ve güvenliği söz konusu olduğu zaman, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin tek vücut ve ses olması Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesidir." dedi.

Kıbrıs'ta 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde barışın söz konusu olduğunu ve Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle siyasi bir çözüme ulaşılamadığını anlatan Sennaroğlu, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı aziz hatırasını yad etti.

Kılıçdaroğlu da KKTC'nin büyümesi ve gelişmesi için özellikle demokrasi kültürünün giderek gelişmesi açısından, KKTC'nin varlığının sonra derece önemli olduğuna dikkati çekti.

" Filistin'in de bugün bir ana vatanı olsaydı, İsrail tarafından uğradığı soykırıma uğramazdı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Başbakan Saner ile görüştü.

Saner, burada yaptığı konuşmada, 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Kıbrıslı Türkler ile Rumların 3 yıl birlikte yaşayabildiğini, 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türkü'nün Rum mezalimi altında yaşadığını kaydetti.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla ana vatan Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak barışı sağladığını ve o günden bu yana barış içinde yaşadıklarını ifade eden Saner, "Filistin'in de bugün bir ana vatanı olsaydı, İsrail tarafından uğradığı soykırıma asla uğramazdı. Bu da bizim için çok önemli." dedi.

Saner, konuşmasında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değindi. KKTC'nin, bu süreci başarılı geçirdiğini vurgulayan Saner, bu avantajı turizm ve yükseköğretimde kullanmak istediklerinin ve bu konuyla ilgili birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Saner, "İnşallah en kısa zamanda önce turizmin, eylülde de yüz yüze eğitimin başlaması için ana vatan Türkiye'den de sağlanacak aşılarla hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ana vatanla beraber hareket etmediğimiz zaman Kıbrıs Türk halkının bir şeyleri başarması mümkün değildir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kabulü için Saner'e teşekkür etti.

KKTC'nin eğitim alanında bir dünya markası olmasının, kendilerinin en büyük dilediği olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, KKTC'nin turizm açısından da gelişmeye elverişli olduğunu ve KKTC makamlarının bu konuda çok çaba gösterdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Saner'in KKTC'nin tanınması ve demokrasi kültürünün gelişmesi açısından çaba harcadığını ifade ederek kendilerine başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Başbakan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu ile Başbakan Ersan Saner, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti - Son Dakika


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