ATO Başkanı Baran: "Ekonomisi güçlü bir KKTC için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu Ankara iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek, "Ekonomisi güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve yanındaki heyet Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu Ankara iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek, "Ekonomisi güçlü bir KKTC için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Kıbrıs Türk halkının egemen ve eşit statüsünün uluslararası platformda dile getirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Amcaoğlu da turizm ve eğitim sektörlerinin faaliyetlerine başlamasıyla salgının KKTC ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafiflediğini belirtti.