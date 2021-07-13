Son dakika haber! KKTC Sağlık Bakanı Üstel, karantinada - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ünal Üstel, şoförünün korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ünal Üstel, makam şoförünün testinin pozitif sonuç vermesiyle kendini izole etti. PCR testi yapılan Bakan Üstel'in test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Üstel, "Yakın temasta bulunmasam da arabada olduğum için kendimi izole ettim" dedi. Pazar gününe kadar evde karantinada olacağını kaydeden Üstel, Bakanlar Kurulunda da herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)