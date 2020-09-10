KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın basın mensuplarında açıklama yapması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşmasının ardından kısa bir not eklemesi MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, basın mensuplarında açıklama yaptı.