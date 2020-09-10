KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın basın mensuplarında açıklama yapması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşmasının ardından kısa bir not eklemesi MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, basın mensuplarında açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
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